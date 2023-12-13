Аэропорт Краснодара возможно откроется после 15 декабря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о возможном открытии аэропорта после 15 декабря. Решение будет принято после тестового рейса, запланированного на указанную дату.
Информация о проведении рейса авиакомпанией "Азимут" пока не подтверждена, и официального решения об открытии аэропорта нет. В случае открытия, авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" готовы начать регулярные рейсы в Краснодар.
С момента начала СВО в феврале 2022 года аэропорты юга и центральной части России закрыты, и рассматривается возможность открытия еще одного воздушного коридора, сообщает РБК.
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