Аэропорт Краснодара возможно откроется после 15 декабря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о возможном открытии аэропорта после 15 декабря. Решение будет принято после тестового рейса, запланированного на указанную дату.

Информация о проведении рейса авиакомпанией "Азимут" пока не подтверждена, и официального решения об открытии аэропорта нет. В случае открытия, авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" готовы начать регулярные рейсы в Краснодар.

С момента начала СВО в феврале 2022 года аэропорты юга и центральной части России закрыты, и рассматривается возможность открытия еще одного воздушного коридора, сообщает РБК.