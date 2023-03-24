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  • Опубликована сегодня в 13:10

Пассажиропоток "Аэрофлота"в феврале увеличился на 6,3%

Российская авикомпания "Аэрофлот" бьет все рекорды: за февраль текущего года группа увеличила пассажиропоток на 6,3%, что в общей сложности составило 3 млн пассажиров. Это в два раза больше прошлогоднего показателя.

"Общий объём перевозок составил 3 млн пассажиров, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года... Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 21,3% и составил 1,5 млн пассажиров"

Стоит напомнить, что гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее заявил об активном внедрении отечественных самолетов в обиход: к 2030 году парк компании будет на 70% состоять из российских воздушных авиатранспортов.

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