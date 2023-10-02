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Задержку рейсов
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  • Опубликована сегодня в 19:21

Задержку рейсов "Аэрофлот" начнёт компенсировать милями

С 2 октября "Аэрофлот" внедрил новую программу компенсации за задержку рейсов с использованием миль в рамках своей лояльности "Аэрофлот Бонус". Это означает, что пассажиры, чьи рейсы задерживаются по вине авиакомпании, будут получать мили как дополнительную компенсацию, наряду с законодательно установленными мерами возмещения.

Количество начисляемых неквалификационных миль будет зависеть от продолжительности задержки. Если рейс задерживается от двух до четырех часов, пассажирам будет начислено 2 тысячи миль. За задержки от четырех до восьми часов компенсация составит 3 тысячи миль, а для задержек более восьми часов — 4 тысячи миль.

Для автоматического начисления миль необходимо указать номер участника программы "Аэрофлот Бонус" в бронировании. В случае, если номер участника не указан, пассажирам, имеющим право на компенсацию, следует зарегистрироваться в данной программе не позднее, чем через 30 дней с момента задержки, и отправить онлайн-запрос через форму обратной связи с указанием темы "Задержка рейса".

Мили, начисленные в качестве компенсации, будут неквалификационными.

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