"Аэрофлот" отменил рейс Пхукет — Москва из-за повреждения створки шасси самолета

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в понедельник отменил рейс из Пхукета (Таиланд) в Москву из-за повреждения створки шасси самолета, вызванного ошибкой наземных служб аэропорта Пхукет, сообщает РИА Новости.

"Рейс SU275 Пхукет — Москва, запланированный на 2 октября 2023 года, был отменен по техническим причинам. В процессе подготовки к вылету створка шасси самолета была повреждена в результате действий наземных служб аэропорта Пхукет. Пассажиры данного рейса были перебронированы на ближайшие доступные рейсы", — говорится в официальном заявлении компании.

Для обеспечения комфорта пассажиров в период задержки было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Пассажирам было предоставлено питание и напитки, а также организовано временное размещение в гостинице.