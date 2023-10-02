"Аэрофлот" отменил рейс Пхукет — Москва из-за повреждения створки шасси самолета

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в понедельник отменил рейс из Пхукета (Таиланд) в Москву из-за повреждения створки шасси самолета, вызванного ошибкой наземных служб аэропорта Пхукет, сообщает РИА Новости.
"Рейс SU275 Пхукет — Москва, запланированный на 2 октября 2023 года, был отменен по техническим причинам. В процессе подготовки к вылету створка шасси самолета была повреждена в результате действий наземных служб аэропорта Пхукет. Пассажиры данного рейса были перебронированы на ближайшие доступные рейсы", — говорится в официальном заявлении компании.
Для обеспечения комфорта пассажиров в период задержки было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Пассажирам было предоставлено питание и напитки, а также организовано временное размещение в гостинице.
ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов
Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.
Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев
США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.
В Бундестаге призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха
Глава комитета по европейским делам Бундестага, Антон Хофрайтер, призвал Евросоюз ввести санкции против Азербайджана в свете ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Министр энергетики Молдавии объяснил отказ от газа РФ
Министр энергетики Молдавии, Виктор Парликов, объяснил решение отказаться от российского газа более выгодным предложением со стороны европейских поставщиков.