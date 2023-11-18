Сталин, Пырьев и Тюрьма: развал карьер советских актрис

Период советского времени часто ассоциируется с яркими моментами, особенно если вспоминать комедии или мелодрамы, выпущенные в СССР. Однако тени тайн прятал и процесс создания кино, и советское кинематографическое сообщество не осталось в стороне от сложностей. Происходили не только неожиданные смерти актеров на съемочных площадках, но и творческие провалы. Эти трагедии также оставались в памяти, включая неудачи карьер известных советских актрис, сообщает Аргументы И Факты.
Лидия Драновская
С ее первой роли в фильме "Семиклассники" 1937 года, когда ей было всего 15 лет, началась перспективная кинокарьера. Однако в 1946 году фильм "Поезд идет на восток", в котором она играла, вызвал негодование Сталина, что подорвало ее успех. С тех пор Драновская получала лишь эпизодические роли, и ей пришлось ждать до 1999 года, чтобы получить статус заслуженной артистки России.
Зоя Фёдорова
В 1946 году Фёдорова была арестована по обвинению в шпионаже из-за своей связи с американским военно-морским атташе. После 9 лет заключения и реабилитации она вернулась в кино, но ее слава не вернулась. В 1981 году ее убили, и преступника так и не нашли.
Екатерина Савинова
Савинова, игравшая в фильме "Приходите завтра…" (1963), ушла с главных ролей после конфликта с режиссером Иваном Пырьевым. Затем ей поставили страшный диагноз — бруцеллез, и она скончалась в 1970 году.
Эти актрисы столкнулись с трудностями и несправедливостью, которые оставили свой след на их кинокарьерах и жизни.
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