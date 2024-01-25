Известный актер Артур Смольянинов, внесенный в список иностранных агентов и признанный в России экстремистом и террористом, заявил о своей готовности получить украинское гражданство. Откровение прозвучало в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые выдавали себя за главу администрации президента Украины Андрея Ермака. Фрагмент их диалога доступен в социальной сети "ВКонтакте".
В ходе обмена мнениями пранкеры сообщили о готовности Украины обсудить предоставление гражданства Смольянинову и его семье. Актер ответил положительно, назвав это "идеальным предложением" для себя. Смольянинов также согласился на первоначальный непубличный визит в Украину, чтобы обсудить детали получения гражданства с администрацией президента.
Кроме того, Смольянинов высказался о своих оставшихся в России коллегах, обвинив актера Владимира Машкова в "возрастном психозе" и отметив молчание режиссера Федора Бондарчука по поводу украинской ситуации по финансовым причинам.
В октябре 2022 года на Смольянинова были составлены протоколы за дискредитацию российской армии, что совпало с его отъездом из страны. В одном из предыдущих интервью он выразил готовность воевать на стороне Украины против России. В январе 2023 года Смольянинов был внесен в реестр иностранных агентов, а в мае - в список террористов и экстремистов. Противоречивый путь актера продолжает вызывать дискуссии в индустрии развлечений и за ее пределами.
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