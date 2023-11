Ди Каприо поделился, как Шерон Стоун помогла его карьере

Ди Каприо рассказал, как Шерон Стоун помогла его карьере, оплатив гонорар за его важную роль. В 1995 году Стоун потребовала, чтобы режиссер Сэм Рейми взял молодого Ди Каприо, едва 20-летнего, на роль в вестерне "The Quick and the Dead".

Несмотря на отказ студии предоставить шанс начинающему актеру, Стоун решила оплатить ему гонорар из своих личных средств. Эта роль оказалась прорывной, и карьера Ди Каприо стала стремительно развиваться, сообщает Газета.Ру.

Актер выразил свою благодарность Стоун за ее доброту:

"Я благодарил ее многократно. Не уверен, посылал ли я ей какие-то конкретные подарки в знак благодарности, но я был не в состоянии достаточно отблагодарить ее".

Также Ди Каприо уточнил, что Шерон Стоун также поддержала его, оплатив гонорар за роль в фильме с Расселом Кроу.

"С Расселом Кроу была аналогичная ситуация. Я думаю, она видела наши ранние работы — 'Ромпер стомпер' и 'Гилберт Грейп'", — добавил актер.