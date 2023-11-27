Ди Каприо поделился, как Шерон Стоун помогла его карьере

Ди Каприо рассказал, как Шерон Стоун помогла его карьере, оплатив гонорар за его важную роль. В 1995 году Стоун потребовала, чтобы режиссер Сэм Рейми взял молодого Ди Каприо, едва 20-летнего, на роль в вестерне "The Quick and the Dead".
Несмотря на отказ студии предоставить шанс начинающему актеру, Стоун решила оплатить ему гонорар из своих личных средств. Эта роль оказалась прорывной, и карьера Ди Каприо стала стремительно развиваться, сообщает Газета.Ру.
Актер выразил свою благодарность Стоун за ее доброту:
"Я благодарил ее многократно. Не уверен, посылал ли я ей какие-то конкретные подарки в знак благодарности, но я был не в состоянии достаточно отблагодарить ее".
Также Ди Каприо уточнил, что Шерон Стоун также поддержала его, оплатив гонорар за роль в фильме с Расселом Кроу.
"С Расселом Кроу была аналогичная ситуация. Я думаю, она видела наши ранние работы — 'Ромпер стомпер' и 'Гилберт Грейп'", — добавил актер.
В Китае начался монтаж первой фазы подводного центра хранения и обработки данных, который считается первым в мире
Размещение центра происходит в непосредственной близости от побережья острова Хайнань. На специальной площадке на дне моря устанавливают несколько герметичных контейнеров с передовым оборудованием, как показано в репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV).
В Индии стартовала проверка мед учреждений в связи с увеличением числа случаев респираторных заболеваний в некоторых регионах Китая
Минздрав Индии начал проводить проверку больниц, учитывая увеличение числа заболевших детей в некоторых областях Китая. Глава министерства Мансух Мандавия призвал к срочному пересмотру мер общественного здравоохранения и готовности медицинских услуг.
Физик Фёдоров: каким образом Россия может воспользоваться квантовым компьютером?
В 2019 году правительство разработало Дорожные карты в области квантовых технологий, что свидетельствует о повышенном внимании к этой области и стремлении объединить исследования в единую программу.
Компания Electrocars представила на российском рынке электромобили из серии Rising
Rising F7 - лифтбек бизнес-класса, отличается динамичным дизайном и выдающимся коэффициентом аэродинамического сопротивления (0,206 Cd). Его размеры сравнимы с моделями Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series, и он имеет точные габариты 5000x1953x1494 мм и колесную базу 3000 мм.