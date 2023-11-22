Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение после годовой паузы

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который в последнее время избегает публичных выступлений, сделал исключение для телеканала СТС. На презентации нового сезона канала было объявлено, что фанаты Нагиева смогут увидеть его на экране в предстоящем телесезоне.
Дмитрий Нагиев примет участие в съемках сериала "Кто быстрее", где исполнит роль криминального авторитета. Сюжет фильма разворачивается в Геленджике, где персонажи охотятся за редким бриллиантом.
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