Информация о состоянии артиста Соломина, находящегося в больнице, стала известна

В Малом театре сообщили о стабильно тяжелом состоянии артиста Юрия Соломина.

Директор Малого театра Тамара Михайлова дала информацию о стабильно тяжелом состоянии артиста Юрия Соломина, сообщает Мослента.

"Юрий Мефодьевич все еще находится в больнице. Врачи сообщают, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. Однако левая рука и нога уже функционируют (после инсульта у него был левосторонний гемипарез)", - отметила Михайлова.

Она также подчеркнула, что театр поддерживает постоянную связь с руководителем и следует его указаниям.