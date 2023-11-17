Информация о состоянии артиста Соломина, находящегося в больнице, стала известна

В Малом театре сообщили о стабильно тяжелом состоянии артиста Юрия Соломина.
Директор Малого театра Тамара Михайлова дала информацию о стабильно тяжелом состоянии артиста Юрия Соломина, сообщает Мослента.
"Юрий Мефодьевич все еще находится в больнице. Врачи сообщают, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. Однако левая рука и нога уже функционируют (после инсульта у него был левосторонний гемипарез)", - отметила Михайлова.
Она также подчеркнула, что театр поддерживает постоянную связь с руководителем и следует его указаниям.
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