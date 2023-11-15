Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму более 1 миллиона рублей, связанного с криптобизнесом, что может повлечь за собой наказание вплоть до пяти лет тюремного заключения, сообщает Life.

Москвич, инвестировавший в криптокомпанию артиста, подал заявление в полицию, утверждая, что не получил никакой прибыли от вложенных более 1 миллиона рублей в "Бии соул" за год. Согласно данным телеграм-канала, между 38-летним предпринимателем и Деревянко с его партнёром Григорием Мулузяном были заключены три договора займа. Обращение в полицию привело к проведению проверки согласно статье 159 часть 2.

Тем временем Деревянко пытается добиться прав на криптокомпанию у своего партнёра Мулузяна. Ранее они создали "Бии соул", подписав документы, предоставляющие актеру 50% бизнеса. Однако в дальнейшем Мулузян предъявил иск к Деревянко, требуя 45 миллионов рублей за финансовые махинации. Артист не считает себя мошенником и обратился в суд для получения доступа к документации и бухгалтерии компании "Бии соул", с целью разъяснения сложившейся ситуации.