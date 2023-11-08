Умер актер Анатолий Яббаров, прославившийся ролью в «Джентльменах удачи»

Анатолий Яббаров, известный советский и российский актер театра и кино, прославившийся своей ролью в фильме "Джентльмены удачи", скончался в возрасте 87 лет.

Смерть актера наступила в воскресенье, 6 ноября. Причина его кончины не разглашается.

Фильмография Яббарова насчитывала более 30 проектов.