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Умер актер Анатолий Яббаров, прославившийся ролью в «Джентльменах удачи»
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  • Опубликована сегодня в 11:50

Умер актер Анатолий Яббаров, прославившийся ролью в «Джентльменах удачи»

Анатолий Яббаров, известный советский и российский актер театра и кино, прославившийся своей ролью в фильме "Джентльмены удачи", скончался в возрасте 87 лет.

Смерть актера наступила в воскресенье, 6 ноября. Причина его кончины не разглашается.

Фильмография Яббарова насчитывала более 30 проектов.

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