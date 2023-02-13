Британия планирует конфисковать замороженные российские активы и готовит для этого законодательство. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Известно, что в феврале британский депутат Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. Позже британский премьер Риши Сунак подтвердил факт и сказал, что Лондон прорабатывает с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины.

"Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе и в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны. Однако вопреки этому движение продолжается", - отметил Келин.