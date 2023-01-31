Объем российских активов, заблокированных на Западе, в настоящий момент оценивается в 5,7 триллиона рублей. Об этом сообщила директор департамента ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.

По ее словам, в соответствию с отчетностью на 30 ноября, на Западе находится 5,7 триллиона рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% принадлежат розничным инвесторам.