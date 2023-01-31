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  • Опубликована сегодня в 11:07

Центробанк оценил российские активы, заблокированные за рубежом

Объем российских активов, заблокированных на Западе, в настоящий момент оценивается в 5,7 триллиона рублей. Об этом сообщила директор департамента ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.

По ее словам, в соответствию с отчетностью на 30 ноября, на Западе находится 5,7 триллиона рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% принадлежат розничным инвесторам.

"Во многом поэтому мы решили запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем российские ценные бумаги", — добавила Шишлянникова.

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