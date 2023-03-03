Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 75,4729
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 80,1897
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:35

В России зафиксирован рост деловой активности и уровня оптимизма в промышленном секторе

По данным Института экономической политики, индекс промышленного оптимизма и ожидания спроса в России находятся на максимуме за 12 месяцев. Такие результаты показали опросы руководителей крупных промышленных предприятий.

Кроме того, рост деловой активности в России видят и зарубежные эксперты. В частности, в феврале индекс менеджеров по закупкам от S&P Global, отражающий активность в обрабатывающем секторе России, вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе. Это максимум с 2017 года, передает "РБК".

Мир

США не будут извиняться за встречу Блинкена с Лавровым

Лавров и Блинкен встретились на полях саммита G20

Читать полностью

В Киеве уверены, что Запад выберет основной истребитель для поставок на Украину

В конечном счете Киев получит истребители от западных партнеров.

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости