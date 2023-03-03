По данным Института экономической политики, индекс промышленного оптимизма и ожидания спроса в России находятся на максимуме за 12 месяцев. Такие результаты показали опросы руководителей крупных промышленных предприятий.
Кроме того, рост деловой активности в России видят и зарубежные эксперты. В частности, в феврале индекс менеджеров по закупкам от S&P Global, отражающий активность в обрабатывающем секторе России, вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе. Это максимум с 2017 года, передает "РБК".
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