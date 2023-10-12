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В Париже прошла акция в поддержку Палестины, несмотря на действия полиции
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  • Опубликована сегодня в 0:11

В Париже прошла акция в поддержку Палестины, несмотря на действия полиции

В Париже прошла акция в поддержку народа Палестины, несмотря на объявленный запрет со стороны местных властей, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.

В четверг вечером на площади Республики в столице Франции собралось несколько сотен человек, многие из которых несли палестинские флаги. Во время акции они скандировали лозунги:

"Израиль — убийца!" и "Все мы — палестинцы"

Через полтора часа после начала мероприятия полиция начала разгонять участников акции. Офицеры применили шашки со слезоточивым газом и водометы. К месту проведения акции прибыли специальные моторизированные подразделения полиции BRAV-M для подавления насильственных проявлений. Они преследовали участников митинга и применяли дубинки.

Согласно информации телеканала BFMTV, 24 человека были оштрафованы за участие в акции, а десять протестующих были задержаны.﻿

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