Дорожно-транспортное происшествие с 10 машинами перекрыло движение на трассе М-5 в Челябинской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей, произошедшее в среду, 15 ноября, привело к блокировке движения на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на 1590-м километре трассы в Ашинском районе. По предварительным данным, водитель грузовика Scania, сталкиваясь с неисправностью тормозной системы в процессе спуска, столкнулся с девятью другими транспортными средствами. В результате происшествия пострадавших нет, но автомобили получили механические повреждения. Движение временно приостановлено в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ДПС, а также организован объезд через город Сим. Рекомендуется заранее планировать свой маршрут. Позднее, на месте ДТП, введено реверсивное движение, как сообщили в ГИБДД, сообщает 74.Ru.