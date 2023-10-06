В результате ДТП в Тюменской области погиб один человек

Автомобиль столкнулся с деревом в Нижнетавдинском районе Тюменской области, в результате чего один человек погиб, а трое пострадали. Эту информацию предоставили в региональном управлении ГИБДД. Происшествие случилось сегодня на автодороге, проходящей через Каскара, Торгили, Ключи и Петрунькино, в районе поселка Ипкуль в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

Автомобиль Honda Odyssey столкнулся с деревом, в результате чего 45-летняя пассажирка этого автомобиля скончалась. 50-летний водитель был госпитализирован с полученными травмами, а двое других пассажиров получили ушибы, как сообщается в официальном заявлении, сообщает ТАСС.

По информации от ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, с результатом алкотеста в 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Вероятно, он не справился с управлением автомобиля на затяжном повороте. На данный момент проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.