Объединенные Арабские Эмираты помогают России в обход санкций. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на секретные документы Пентагона.
По данным утекших в сеть секретных материалов американского оборонного ведомства, разведчики США якобы поймали сотрудников российской разведки, которые заявили о том, что убедили ОАЭ работать против Вашингтона и Лондона.
По мнению экспертов, Абу-Даби, сотрудничая с Москвой, пытается диверсифицировать свое разведывательное партнерство, опасаясь выхода США из региона.
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