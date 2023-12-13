В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает исключение частных клиник из списка медицинских учреждений, где разрешено проводить аборты. По пояснительной записке к документу, предлагается внести изменения в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", указав, что искусственное прерывание беременности может осуществляться только в государственных и муниципальных медицинских организациях.

Авторы законопроекта обосновывают свою инициативу тем, что в частных клиниках, по их мнению, не соблюдаются необходимые процедуры, такие как "неделя тишины", консультации с психологом, информирование о социальной поддержке, а также отмечают недостаток контроля за оказанием акушерской и гинекологической помощи.