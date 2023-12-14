Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции отметил вопрос о запрете абортов в России. Лидер отметил, что в любом случае права женщин должны быть неприкосновенными, а в этом вопросе следует действовать особенно аккуратно. В качестве аналога он привел антиалкогольную кампанию, которая в результате привела к непоправимым последствиям для людей после употребления суррогатного алкоголя.

- Государство заинтересовано, чтобы демографическая проблема решалась, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения ребенка. Но права женщин у нас тоже должны соблюдаться, - подчеркнул Путин во время своего выступления.

Также он отметил, что о запрете абортов в России речь не идет, а следует заняться усовершенствованием первичных звеньев здравоохранения.