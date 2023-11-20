Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, что РФ не может оказать влияние на ситуацию, связанную с финской границей. Ключевая проблема - в отсутствии конструктивного диалога, заявил политик.

Речь идет о закрытии последних работающих КПП. Финляндия собирается полностью перекрыть таможенный транзит, а попытки договориться, увы, ни к чему не привели.

- Не мы были инициаторами сворачивания диалог, - подчеркнул Песков в своем заявлении.

Власти Хельсинки объясняют свои дейтсвия «соображениями, касающимися нацбезопасности». О том, что 22 ноября закрываются последние КПП стало известно буквально несколько часов назад.