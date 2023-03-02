Разговор о вступлении Абхазии в Союзное государство России и Белорусси является преждевременным, сообщил президент республики Аслан Бжания, добавив, что консультаций или переговоров, направленных на вступление в надгосударственное образование, еще не было.
"Такое Союзное государство существует между РФ и Белоруссией, мы приглашение официально еще не получали, но, думаю, в перспективе можно было бы рассматривать участие нашего государства в этом союзе"
Ранее поступила информация о визите президента Абхазии в Белоруссию по личному приглашению Александра Лукашенко с 20 по 22 февраля.
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