Хамовнический суд в Москве вынес 13 февраля решение об ограничении свободы бывших сотрудников Ксении Собчак после обнаружения их причастности к вымогательству 11 миллионов рублей от главы "Ростеха", Сергея Чемезова. Таким образом, Кирилл Суханов, коммерческий директор компании "Осторожно, Media", был осужден на строгое режимное заключение сроком в 7,6 лет, в то время как Ариану Романовскому, бывшему главному редактору журнала "Tatler", и Тамерлану Бигаеву, администратору телеграм-канала "Тушите свет", назначено по 7 лет тюремного заключения.
В ходе процесса, Ксения Собчак, опубликовала сообщение в своем официальном телеграм-канале, в котором она выразила свои мысли и эмоции:
"Никогда я так не наделась и не просила чего-то у Бога, как сейчас", — написала она.
Проговор телеведущая назвала несправедливым.
"Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить?", — заключила Собчак.
В октябре 2022 года журналисты были арестованы в результате уголовного дела, связанного с вымогательством крупной суммы денег. Они опубликовали в телеграм-канале "Тушите свет" материал о дне рождении бизнесмена Андрея Бокарева, на котором присутствовали Сергей Чемезов и певец Григорий Лепс. Ксения Собчак являлась администратором и владелицей этого канала, и именно она дала указание опубликовать данную заметку.
В этот же вечер после публикации, представитель Сергея Чемезова связался с журналистами и предложил им встречу для обсуждения удаления поста. Бывшие сотрудники утверждают, что сразу же передали эту информацию Ксении Собчак и сообщили, что за "блок" этого материала им предлагают взятку. Вскоре после этого, Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев были задержаны во время передачи денег.
После ареста своих коллег, Ксения Собчак покинула страну, но затем вернулась, посетила офис "Ростеха" и лично извинилась перед Сергеем Чемезовым.
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