Подписчики немецкого Die Welt посчитали, что Зеленский не вправе ставить интересы Украины выше интересов Германии.

"Господин Зеленский, это наши деньги, это наши танки, и как мы их используем — это наша политика" — обратился к президенту Украины Reinhold K.

"Зеленский считает, что все должны подчиняться украинским интересам. Но это не так. Приоритеты здесь не украинские, а немецкие, и за них отвечает канцлер Германии", — прокомментировал Weltenwanderer.

"Если вы пожмете руку Зеленскому, он захочет ее себе всю отобрать. После того как он убедился, что получит от Германии тяжелые боевые танки, он тут же запросил корабли и боевые самолеты", — подытожил Hans R.