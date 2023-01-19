Подписчики немецкого Die Welt посчитали, что Зеленский не вправе ставить интересы Украины выше интересов Германии.
"Господин Зеленский, это наши деньги, это наши танки, и как мы их используем — это наша политика" — обратился к президенту Украины Reinhold K.
"Зеленский считает, что все должны подчиняться украинским интересам. Но это не так. Приоритеты здесь не украинские, а немецкие, и за них отвечает канцлер Германии", — прокомментировал Weltenwanderer.
"Если вы пожмете руку Зеленскому, он захочет ее себе всю отобрать. После того как он убедился, что получит от Германии тяжелые боевые танки, он тут же запросил корабли и боевые самолеты", — подытожил Hans R.
Напомним, во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме в Давосе украинский президент пожаловался на западных партнеров за нерешительность в поставках Киеву танков и бронетехники.
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