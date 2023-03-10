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  • Опубликована сегодня в 9:24

На Запорожском участке фронта ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль и беспилотники противника

Российские вооруженные силы на Запорожском участке фронта в течение недели уничтожили бронированный автомобиль и несколько беспилотников противника. Об этом рассказал боец ВС РФ.

"Чуть больше чем за неделю удалось сбить шесть — семь беспилотников. Пока противник только прощупывает наши позиции. Был уничтожен натовский бронированный автомобиль. Что-то вроде бронированного Humvee", — отметил боец, передает РИА "Новости".

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