Российские вооруженные силы на Запорожском участке фронта в течение недели уничтожили бронированный автомобиль и несколько беспилотников противника. Об этом рассказал боец ВС РФ.

"Чуть больше чем за неделю удалось сбить шесть — семь беспилотников. Пока противник только прощупывает наши позиции. Был уничтожен натовский бронированный автомобиль. Что-то вроде бронированного Humvee", — отметил боец, передает РИА "Новости".