Захарова шуткой прокомментировала слова главы МИД Германии про Евросоюз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала шутливый комментарий по поводу заявления главы МИД Германии Анналены Бербок относительно будущего Украины в Европейском Союзе, сообщает РИА Новости.
Захарова оставила свой комментарий в телеграмм-канале, где написала:
"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов". — написала Захарова.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на выездном заседании министров иностранных дел, где заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".
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