Захарова шуткой прокомментировала слова главы МИД Германии про Евросоюз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала шутливый комментарий по поводу заявления главы МИД Германии Анналены Бербок относительно будущего Украины в Европейском Союзе, сообщает РИА Новости.

Захарова оставила свой комментарий в телеграмм-канале, где написала:

"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов". — написала Захарова.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на выездном заседании министров иностранных дел, где заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".