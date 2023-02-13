Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 73,6307
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 78,671
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:04

В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе

Пострадала резервная нитка магистрального провода в Ярославской области в результате пожара, который произошел в связи с разрывом в соединении береговой части и подводной. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, пострадавших нет, а транспортировка газа продолжается. Противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме.

Мир

В трёх районах Киева вводят локальные отключения электричества

Речь идет о Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах украинской столицы

Читать полностью
Украинские ресурсы сообщают о крушении Су-24 ЧВК

Украинские ресурсы сообщают о крушении Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором Пригожин совершал боевой вылет

В небе над Бахмутом был сбит бомбардировщик ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

Общество

В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт

Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве

Читать полностью

Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ

За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков

Читать полностью

Новости