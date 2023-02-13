Пострадала резервная нитка магистрального провода в Ярославской области в результате пожара, который произошел в связи с разрывом в соединении береговой части и подводной. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, пострадавших нет, а транспортировка газа продолжается. Противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме.