Пострадала резервная нитка магистрального провода в Ярославской области в результате пожара, который произошел в связи с разрывом в соединении береговой части и подводной. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, пострадавших нет, а транспортировка газа продолжается. Противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме.
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