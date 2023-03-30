Япония снабдит Украину суммой в размере $400 млн по программе экстренной реабилитации, направленной "на критическую инфраструктуру". Помимо этого, Токио планирует выделить $70 млн грантовой поддержки через механизм проекта развития ООН. Об этом сообщили в соответствующем ведомстве.

Напомним, что ранее между властями Японии и Украины произошло соглашение о поднятии уровня отношений между странами до «особого глобального партнёрства».