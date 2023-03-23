Украина может получить транспортные средства и строительную технику от Японии: премьер-министр Фумио Кисида сообщил о возможности оказания гуманитарной помощи, также добавив, что соответствующая промышленная оснащенность может быть использована для разбора завалов или разминирования территорий.

"Мы хотим рассмотреть возможность направления такого вида помощи, как транспортные средства и строительная техника"

Глава японского правительства также поблагодарил представителей оппозиционных партий, которые в этом месяце на собственные средства приобрели и передали Украине в качестве гуманитарной помощи 20 автомобилей и продукты питания.