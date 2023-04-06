Император Японии Нарухито совершит официальный визит в Индонезию, который будет нести дружественный статус. Поездка запланирована на вторую половину июня, сообщает на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Мы проводим необходимые согласования, чтобы визит императора в Индонезию состоялся во второй половине июня. Вместе с тем, что касается визита в Индонезию императрицы (Масако), то мы изучим этот вопрос с учетом ее самочувствия"
Приглашение посетить Джакарту лично передал индонезийский президент Джоко Видодо во время своего визита в Японию, который был осуществлен в 2022 году. Как говорит Мацуно, Японию и Индонезию связывают крепкие партнерски отношения.
Подобный официально-дружеский визит станет первой поездкой такого типа для императора Нарухито, который взошел на престол в 2019 году.
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