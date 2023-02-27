Ранее правительство Японии говорило лишь о своих намерениях закупить в США ракеты Tomahawk, а уже в этому моменту известно точно число - Токио необходимо 400 вооружений.Такая информация стала известна от информационного агентства Kyodo со ссылкой на депутатов-оппозиционеров, которые присутствовали на встрече совета бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.
Цель приобретения такого вооружения - нанесение овтетного удара по территории потенциального противника. Крылатые ракеты планируется разместить на боевых кораблях ВМС Японии ориентирововчно в 2026 году.
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