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  • Опубликована сегодня в 8:11

400 крылатых ракет Tomahawk - столько планирует закупить Япония в США

Ранее правительство Японии говорило лишь о своих намерениях закупить в США ракеты Tomahawk, а уже в этому моменту известно точно число - Токио необходимо 400 вооружений.Такая информация стала известна от информационного агентства Kyodo со ссылкой на депутатов-оппозиционеров, которые присутствовали на встрече совета бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.

Цель приобретения такого вооружения - нанесение овтетного удара по территории потенциального противника. Крылатые ракеты планируется разместить на боевых кораблях ВМС Японии ориентирововчно в 2026 году.

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