Крупный китайский производитель цифровой техники и аксессуаров компания Xiaomi выразила протест в связи с включением ее в список "международных спонсоров войны" на Украине.

Напомним, ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесла в свои "спонсорские списки" китайскую компанию.

Как отмечается в официальном заявлении Xiaomi, компанияа основана в Пекине и на сегодняшний момент оказывает услуги потребителям в более чем 100 странах и регионах мира, поэтому компания решительно против такого включения в данный список.