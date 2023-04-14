Крупный китайский производитель цифровой техники и аксессуаров компания Xiaomi выразила протест в связи с включением ее в список "международных спонсоров войны" на Украине.
Напомним, ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесла в свои "спонсорские списки" китайскую компанию.
Как отмечается в официальном заявлении Xiaomi, компанияа основана в Пекине и на сегодняшний момент оказывает услуги потребителям в более чем 100 странах и регионах мира, поэтому компания решительно против такого включения в данный список.
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