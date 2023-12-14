Wildberries инвестирует 10,5 млрд рублей в строительство логистического хаба в Забайкальском крае

Wildberries, интернет-ретейлер, планирует начать строительство логистического хаба в Забайкальском крае в 2024 году.

Проект, ориентированный на создание 10 тыс. рабочих мест, предполагает инвестиции в размере 10,5 млрд рублей и проходит в четыре этапа. Представители компании сообщили, что первые 50 тыс. кв. м хаба начнут строить во втором квартале 2024 года.

Инвестор воспользуется преимуществами резидентства в территории опережающего развития "Забайкалье", подписав договор аренды на соответствующий земельный участок.

В рамках проекта предусмотрены значительные налоговые отчисления в федеральный, региональный и местный бюджеты.