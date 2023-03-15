На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке десятки пунктов выдачи Wildberries начали забастовку против новой системы штрафов, сообщает "Коммерсант".
Известно, что в Екатеринбурге свою работу приостановили 3 пункта выдачи заказов, в Иркутске - 25, в Братске и Ангарске в общей сложности 20 пунктов заявили о выходе из договора с маркетплейсом.
По предварительно информации, владельцы ПВЗ недовольны новыми правилами, по которым с них удерживают полную сумму товара в случае возврата брака или если не по их вине в посылке оказался другой предмет.
По словам представителей Wildberries, маркетплейс приостанавливает сотрудничество с партнерами, которые выбирают "нецивилизованные формы диалога", угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса.
В настоящий момент из закрытых ПВЗ вывозятся товары, которые принадлежат компании и частично продавцам. Покупателей товаров уже проинформировали о переносе их заказов в другие отделения.
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