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WhatsApp вводит новую функцию
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  • Опубликована сегодня в 16:31

WhatsApp вводит новую функцию

WhatsApp вводит новую функцию фильтрации чатов, позволяющую пользователям классифицировать диалоги. Фильтры, включающие "Не прочитано", "Контакты" и "Группы", размещаются в верхней части списка чатов.

Согласно информации от WABetaInfo, эта функция уже доступна бета-тестерам и в ближайшее время станет доступной для всех пользователей. Нововведение позволяет быстро находить и получать доступ к определенным типам чатов, делая взаимодействие в мессенджере более удобным.

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