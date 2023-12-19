WhatsApp вводит новую функцию фильтрации чатов, позволяющую пользователям классифицировать диалоги. Фильтры, включающие "Не прочитано", "Контакты" и "Группы", размещаются в верхней части списка чатов.

Согласно информации от WABetaInfo, эта функция уже доступна бета-тестерам и в ближайшее время станет доступной для всех пользователей. Нововведение позволяет быстро находить и получать доступ к определенным типам чатов, делая взаимодействие в мессенджере более удобным.