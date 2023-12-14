В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp теперь позволяет закреплять сообщения в групповых чатах. Пользователи могут выбирать из трех временных отрезков: 24 часа, 7 дней и 30 дней. По истечении выбранного периода сообщение автоматически открепится.

Функция уже доступна на устройствах iOS после обновления приложения, сообщает Российская Газета.