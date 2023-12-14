В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp теперь позволяет закреплять сообщения в групповых чатах. Пользователи могут выбирать из трех временных отрезков: 24 часа, 7 дней и 30 дней. По истечении выбранного периода сообщение автоматически открепится.
Функция уже доступна на устройствах iOS после обновления приложения, сообщает Российская Газета.
Два пропускных пункта открываются на границе Финляндии и России
На данный момент на одном из них ожидают пропуска как легковые автомобили, так и фуры.
США предупреждают о новой схеме мошенничества
В США Федеральная торговая комиссия предупредила о растущей угрозе мошенничества с использованием QR-кодов. Только за третий квартал 2023 года было выявлено более 60 тысяч случаев кражи личной информации или денег злоумышленниками.
Кардиолог выделила ключевой секрет долголетия
Кардиолог Ксения Ерусланова подчеркнула, что физическая активность является ключом к долголетию, благотворно влияя на здоровье. Даже небольшое движение лучше, чем его отсутствие, и рекомендуется повышать интенсивность физической активности для достижения оптимальных результатов.
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