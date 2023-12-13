WABetaInfo: в WhatsApp появилась новая функция

Команда разработчиков WhatsApp представила новую публичную версию мессенджера для iOS, внедрив в нее функцию закрепления сообщений в групповых чатах. Нововведение доступно в определенных странах под номером версии 23.25.79 и ожидается глобальный релиз в ближайшие недели.
В отличие от Telegram, WhatsApp предоставляет пользователю опции закрепления сообщения на 24 часа, 7 дней и 30 дней, после чего оно автоматически открепляется. Кроме того, в обновлении появилась функция самоуничтожающихся аудиосообщений, которые удаляются после первого прослушивания.
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