В WhatsApp вводится новое ограничение

Разработчики WhatsApp предупредили пользователей о скором ограничении доступа к безлимитному хранилищу Google Диск для резервного копирования чатов на Android. Уведомления начали поступать пользователям, где сообщается, что через несколько месяцев для бэкапа будет использоваться хранилище Google.
Это означает, что все резервные копии чатов и медиафайлов будут храниться в ограниченном объеме хранилища Google Диск, доступном в бесплатной версии лишь 15 ГБ. В случае нехватки свободного места существует риск потери переписок при смене устройства или повторной авторизации в WhatsApp. На iPhone резервные копии хранятся в облачном хранилище iCloud, где бесплатно предоставляется всего 5 ГБ, сообщает Газета.Ру.
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