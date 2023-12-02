WhatsApp внедрил новую функцию в закрытых чатах — секретные коды

Пользователи теперь могут установить пароль для беседы, обеспечивая дополнительный уровень безопасности, особенно в случае несанкционированного доступа к их смартфону.

Кроме того, можно скрыть папку "Закрытые чаты" из общего списка, и она станет видимой только после ввода секретного пароля в поисковой строке. Эта функция уже начала распространяться среди пользователей и станет доступной постепенно всем пользователям WhatsApp, сообщает Российская Газета.