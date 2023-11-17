В бета-версии мессенджера WhatsApp появилась опция запуска чат-бота, использующего искусственный интеллект

Изменения обнаружены в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.24.26. Теперь в разделе "Чаты" над кнопкой создания нового диалога появился ярлык, предназначенный для инициации чатов с искусственным интеллектом. Пока что эта функция доступна ограниченному кругу пользователей, что делает невозможным оценку работы чат-бота, сообщает Газета.Ру.

Вероятно, новая кнопка станет доступна пользователям стабильных версий WhatsApp только после запуска чат-ботов, работающих на искусственном интеллекте. Пока неизвестно, будет ли данное нововведение доступно в России.

Функции, основанные на искусственном интеллекте, были анонсированы WhatsApp в конце сентября. Разработчики обещают в будущем предоставить три функции: создание персональных стикеров, генерацию изображений по текстовому описанию и ИИ-чаты.

В чатах с искусственным интеллектом пользователи смогут задавать вопросы по любым темам или устраивать дебаты с различными уникальными персонажами, выражающими собственные мнения.