WhatsApp внедряет возможность использовать два аккаунта одновременно

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет пользователям одновременно использовать два аккаунта. Теперь не нужно выходить из одного аккаунта для переключения на другой.
Эта функция облегчит жизнь пользователям, которые ранее вынуждены были либо носить два телефона, либо беспокоиться о возможной отправке сообщений из неправильного аккаунта. Для активации второго аккаунта потребуется иметь второй номер телефона и сим-карту, либо использовать телефон, поддерживающий несколько сим-карт или виртуальные eSim.
* - принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России
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