Журналист WSJ Гершкович не признал вину в шпионаже

Арестованный 30 марта Лефортовским судом Москвы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не готов призвать свою вину в шпионаже. Обвиняемый нацелен доказывать свою правоту в ходе следствия и суде, заявила адвокат американца Татьяна Ножкина.

"У него настрой боевой, он не признаёт вину и готов это доказывать"

Напомним, что журналиста арестовали, так как он пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну, и передать американским спецслужбам.