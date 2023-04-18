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  • Опубликована сегодня в 14:58

Журналист WSJ Гершкович не признал вину в шпионаже

Арестованный 30 марта Лефортовским судом Москвы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не готов призвать свою вину в шпионаже. Обвиняемый нацелен доказывать свою правоту в ходе следствия и суде, заявила адвокат американца Татьяна Ножкина.

"У него настрой боевой, он не признаёт вину и готов это доказывать"

Напомним, что журналиста арестовали, так как он пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну, и передать американским спецслужбам.

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