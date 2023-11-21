Правление OpenAI и Альтман начали переговоры о его возможном возвращении

Члены совета директоров американской компании OpenAI, а также бывший генеральный директор, Сэм Альтман, начали переговоры о возможном возвращении последнего в компанию. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. Переговоры в настоящее время ведутся между Сэмом Альтманом и, по меньшей мере, одним членом совета директоров Адамом Д'Анджело.
По словам одного из источников, в процессе переговоров также участвуют некоторые инвесторы OpenAI, выражающие настойчивое желание вернуть Альтмана на руководящую должность. В соответствии с одним из рассматриваемых сценариев, предполагается, что Альтман может вернуться в компанию в качестве руководителя переходного совета, как сообщает агентство, сообщает ТАСС.
Ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что Сэм Альтман и сооснователь OpenAI, Грег Брокман, покинувшие свои руководящие должности, будут руководить исследовательской группой внутри корпорации. Он также подчеркнул, что Microsoft продолжает поддерживать партнерство с OpenAI.
На прошлой неделе OpenAI объявила в своем блоге об уходе Сэма Альтмана с поста главы компании. В 2022 году компания представила сервис ChatGPT, предназначенный для взаимодействия с пользователями в режиме диалога. Чат-бот способен отвечать на уточняющие вопросы, признавать ошибки, опровергать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности этого сервиса привлекли широкое общественное внимание, включая в России.
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