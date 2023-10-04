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  • Опубликована сегодня в 15:34

Подписчики Волочковой требуют призвать ее к ответственности за дискредитации российской армии

Подписчики артистки считают, что она, возможно, нарушила статью о дискредитации российской армии. Балерина Анастасия Волочкова недавно поделилась постом, который вызвал бурную реакцию среди ее подписчиков, которые воспринимают ее действия как крайне неуместные.


В посте знаменитость опубликовала свою фотографию, на которой она позирует рядом с военным самолетом. Однако спор возник из-за того, что Анастасия предпочла поставить ногу на крыло самолета. Она подписала снимок словами: "Ни дня без движения".


Это действие побудило пользователей сети потребовать от Волочковой привлечения к ответственности, сославшись на опасения по поводу потенциальных нарушений статьи Уголовного кодекса, связанной с дискредитацией российской армии. Многие комментаторы выразили свое разочарование и раскритиковали балерину за то, что они восприняли как неуважение к памяти героев, особенно летчиков Второй мировой войны.


Комментарии подписчиков включали такие высказывания, как "Уберите свою ногу с памяти наших героев; вы не проявляете ни стыда, ни совести" и "Это абсолютный позор! Вы понимаете, что сейчас проявили неуважение к памяти пилотов Второй мировой войны?".

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