Возможен визит в 2023 году лидера Венесуэлы Николоса Мадуро в Россию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, добавив, что вопрос пока находится на стадии обсуждения, поэтому нет смысла говорить о каких-либо сроках.

«У президента Венесуэлы есть соответствующее приглашение»

Напомним, ранее президент Венесуэлы сообщил о готовности упорядочить дипломатические взаимоотношения с Соединенными Штатами.