Возможен визит в 2023 году лидера Венесуэлы Николоса Мадуро в Россию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, добавив, что вопрос пока находится на стадии обсуждения, поэтому нет смысла говорить о каких-либо сроках.
«У президента Венесуэлы есть соответствующее приглашение»
Напомним, ранее президент Венесуэлы сообщил о готовности упорядочить дипломатические взаимоотношения с Соединенными Штатами.
Марочко: Очевидно, что иностранные наемники ВСУ требуют к себе особого отношения
По данным разведки, в Харьковской области отмечаются частые поездки микроавтобусов с иностранными наемниками из Купянска в Сватово и обратно.
Девочку из телевизора "Ким Чжу Э" пока рано считать претендентом на пост номер один в КНДР
Несмотря на то, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына нет сыновей, подходящих на роль преемника.
Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе
Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации.
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.