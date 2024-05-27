Социальный фонд (создан путём объединения пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования) по итогам первого года работы зафиксировал рекордный для организации дефицит более чем в 593 млрд рублей, сообщает РБК.
До этого сопоставимое отрицательное сальдо между расходами и доходами составляло во внебюджетном фонде 543 млрд рублей, и было это девять лет назад. Более того, в предыдущем отчётном периоде, то есть по итогам 2022-го года, в учреждении и вовсе был зафиксирован профицит, порядка 1,1 трлн рублей, согласно данным Федерального казначейства.
В минтруде сложившуюся финансовую коллизию поясняют тем, что имел место факт более раннего перечисления части федерального трансферта, рассчитанного на 2023 год. Это и отразилось на отчётности минувшего года, так как при финансировании расходов был использован переходящий остаток этих средств и на эту же сумму сокращен запланированный федеральный трансферт. Таким образом, балансового дефицита не произошло, особо отмечают в правительстве.
Согласно открытым данным финансовых показателей Социального фонда РФ, по итогам прошлого года кассовое исполнение доходов СФР составило 13,26 трлн руб., что на 447 млрд руб., или 3,3%, ниже уровня, заложенного в закон о бюджете фонда. При этом поступления страховых взносов, напротив, значительно превысили план, более чем на шесть процентов.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Эрнст Викне (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
Economist: нехватка взрывчатки мешает западу увеличить производство боеприпасов для ВСУ
Острый недостаток взрывчатых компонентов не позволяет странам коллективного Запада увеличить производство вооружений для украинской армии, пишет свежий Economist.
Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов
Нынешний президент Литвы Гитанас Науседа с огромным отрывом опережает свою соперницу во втором туре выборов главы государства. Политик набрал почти три четверти процентов голосов, пришедших к избирательным урнам граждан, сообщает Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех избирательных участков республики.
Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс" открылась в Москве
Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс", открытая в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы", представляет уникальный обзор современного искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в роли инструмента, помощника и соавтора.
В США разработали методику защиты материалов от бактериальных инфекций
В Технологическом институте Джорджии разработали инновационную методику защиты материалов от бактериальных инфекций без применения химикатов и антибиотиков.