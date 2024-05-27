Социальный фонд (создан путём объединения пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования) по итогам первого года работы зафиксировал рекордный для организации дефицит более чем в 593 млрд рублей, сообщает РБК.

До этого сопоставимое отрицательное сальдо между расходами и доходами составляло во внебюджетном фонде 543 млрд рублей, и было это девять лет назад. Более того, в предыдущем отчётном периоде, то есть по итогам 2022-го года, в учреждении и вовсе был зафиксирован профицит, порядка 1,1 трлн рублей, согласно данным Федерального казначейства.

В минтруде сложившуюся финансовую коллизию поясняют тем, что имел место факт более раннего перечисления части федерального трансферта, рассчитанного на 2023 год. Это и отразилось на отчётности минувшего года, так как при финансировании расходов был использован переходящий остаток этих средств и на эту же сумму сокращен запланированный федеральный трансферт. Таким образом, балансового дефицита не произошло, особо отмечают в правительстве.

Согласно открытым данным финансовых показателей Социального фонда РФ, по итогам прошлого года кассовое исполнение доходов СФР составило 13,26 трлн руб., что на 447 млрд руб., или 3,3%, ниже уровня, заложенного в закон о бюджете фонда. При этом поступления страховых взносов, напротив, значительно превысили план, более чем на шесть процентов.

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