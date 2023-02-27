Украинские ВВС четверть века не получают новых боевых самолетов

ВВС Украины четверть века не получают новые боевые самолеты. Об этом заявил советник командования украинских ВВС Юрий Игнат.

Ранее Игнат заявлял, что для обороны украинского воздушного пространства необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16, передает РИА "Новости".

Между тем президент США Джо Байден недавно заявил, что исключает передачу ВСУ американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. При этом конгрессмен Майкл Маккол прокомментировал, что вопрос о поставках истребителей не снят с повестки.