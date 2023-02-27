Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.02.2023 : 75,4323
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.02.2023 : 79,623
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:07

Украинские ВВС четверть века не получают новых боевых самолетов

ВВС Украины четверть века не получают новые боевые самолеты. Об этом заявил советник командования украинских ВВС Юрий Игнат.

Ранее Игнат заявлял, что для обороны украинского воздушного пространства необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16, передает РИА "Новости".

Между тем президент США Джо Байден недавно заявил, что исключает передачу ВСУ американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. При этом конгрессмен Майкл Маккол прокомментировал, что вопрос о поставках истребителей не снят с повестки.

Мир

Польша Германия и США проведут совместные военные учения

НАТО хочет сделать вид, что не так слабо

Читать полностью

Первая леди США Джилл Байден надеется, что муж пойдет на второй президентский срок в 2024 году

При этом сам Джо Байден пока воздерживается от официального объявления.

Читать полностью

Общество

Дипломы бакалавра будут равнозначны дипломам о полном высшем образовании

Как заявил помощник президента России Фурсенко, в СССР все выпускники ВУЗов считались дипломированными специалистами: "то же самое будет и сейчас"

Читать полностью
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля

Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, кото﻿рые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.

Читать полностью

Новости