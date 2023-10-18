В Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми

Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен выразила обеспокоенность в связи с растущим числом украинцев, ставших жертвами торговли людьми в Нидерландах, о чем сообщает газета NRC. В 2022 году в стране было задокументировано более 800 случаев торговли людьми, и в 51 из этих случаев были замешаны граждане Украины. Это означает значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом, когда в Нидерландах было выявлено всего 7 таких случаев среди украинцев.

Райкен подчеркнул, что во многих из этих случаев мошеннические агентства по трудоустройству эксплуатируют украинцев. Она отметила, что в большинстве случаев жертвы торговли людьми сами не подают жалоб, часто потому, что они не знают о том, что подвергаются эксплуатации. Кроме того, некоторые могут не обратиться за помощью из-за отсутствия вариантов или поддержки.

Ранее Кабинет министров Нидерландов объявил о предполагаемом увеличении числа беженцев из Украины в стране к 1 февраля 2024 года. Правительство уточнило, что потребность в размещении возрастет с 90 000 мест до 97 000.