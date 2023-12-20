

Заместитель постпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая отметила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица избегает использования русского языка из страха перед возможными репрессиями со стороны украинского правительства.

Заболоцкая высказала это замечание в ходе заседания Генеральной Ассамблеи, где обсуждалась российская резолюция против неонацизма. Она подчеркнула, что данная ситуация является примером человеконенавистнической политики Киева, направленной против всего русского, включая русский язык.