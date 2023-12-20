Последние заявления украинских политиков и военачальников отражают дефицит снарядов в Вооруженных Силах

Украины (ВСУ) и указывают на утрату уверенности в своих силах, сообщает Newsweek. Издание отмечает, что несмотря на холодную погоду, российские вооруженные силы продолжают продвигаться на линии соприкосновения. Генерал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, подтвердил трудности, с которыми сталкивается украинская армия.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предсказал окончание сопротивления украинских войск к весне 2024 года, связывая это с нехваткой боеприпасов и недостаточной подготовкой солдат ВСУ к боевым действиям.