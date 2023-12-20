Последние заявления украинских политиков и военачальников отражают дефицит снарядов в Вооруженных Силах
Украины (ВСУ) и указывают на утрату уверенности в своих силах, сообщает Newsweek. Издание отмечает, что несмотря на холодную погоду, российские вооруженные силы продолжают продвигаться на линии соприкосновения. Генерал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, подтвердил трудности, с которыми сталкивается украинская армия.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предсказал окончание сопротивления украинских войск к весне 2024 года, связывая это с нехваткой боеприпасов и недостаточной подготовкой солдат ВСУ к боевым действиям.
Украинский дипломат в ООН боится говорить по-русски
Заместитель постпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая отметила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица избегает использования русского языка из страха перед возможными репрессиями со стороны украинского правительства.
Sohu: Китай поднял в воздух авиацию после заявления Путина о КНР
На прошлой неделе президент России Владимир Путин высказался о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества с Китаем на ежегодной пресс-конференции, объединенной с прямой линией.
Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль
Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru.
В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении
Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях.